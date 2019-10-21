Леди Гага рассталась с бойфрендом

Пара была вместе около трех месяцев.

33-летняя Леди Гага успешна в карьере, но вот личная жизнь звезды пока не складывается. После расторжения помолвки со своим менеджером, она все не может обрести постоянного нового возлюбленного.

Последние три месяца Гагу время от времени видели с 37-летним звукорежиссером Дэном Хортоном. Но свои отношения пара не афишировала. А несколько часов назад в своем Instagram певица опубликовала фотографию, в подписи к которой намекнула на то, что она снова одна. Леди Гага сообщила, что она «свободная девушка». Каких-то дальнейших комментариев от нее не поступало.

Напомним, что певица уже могла бы выйти замуж как минимум два раза, но она каждый раз расторгает помолвки. Ранее предложение Гаге делал ее экс-возлюбленный — актер Тейлор Кинни, который вручил ей кольцо в День святого Валентина.