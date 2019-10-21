Енот оконфузился, пытаясь съесть содержимое консервы

К счастью, животному помогли.

Хочется верить, что отныне этот енот будет обходить консервные банки стороной, ведь знакомство с одной из них чуть не стоило ему слишком дорого, передает 120.su.

По всей видимости, животное обнаружило выброшенную банку и, привлечённое вкусным запахом, сунуло туда голову.

Что случилось дальше, нетрудно угадать — банка крепко застряла на голове зверька, и судьба его внушала бы большие опасения, если бы бедолага не попался на глаза сотрудникам местного общества защиты животных.

Енота доставили в Центр дикой природы в Окономовоке (Висконсин, США), и ветеринары сразу поняли, что придётся успокаивать пациента транквилизатором, что и было сделано.

Банку успешно удалили, после чего врачи с облегчением поняли, что она украшала голову животного не слишком долго — на шее не оказалось ссадин, а сам енот если и был обезвожен и голоден, то не сильно. Сообщается, что пациента несколько дней продержат под наблюдением, а после отпустят на волю.