Володимир Зеленський прибув до Японії разом з першою леді (фото)

Володимир Зеленський прилетів на офіційний візит до Японії вранці 21 жовтня

Володимир Зеленський, президент України, разом з Оленою Зеленською, першою леді країни, 21 жовтня, понеділок, прибув з офіційним візитом до Японії. Зеленський буде присутній на інтронізації імператора Нарухіто, а також візьме участь у кількох офіційних зустрічах.

Вранці 21 жовтня пост з фотографіями, на яких Зеленський приїхав в Японію, опублікували на сторінці Офісу президента у Facebook.

На фото показали, як Володимир Зеленський разом з дружиною спускаються по трапу літака. в аеропорту їх чекає японська сторона.

Володимира Зеленського зустрічають в Японії

20 жовтня у прес-службі президента України повідомляли, що в програму візиту Зеленського в Японію включили зустріч з Сіндзо Абе, прем’єр-міністром Японії. Також мають відбутися зустрічі з головами обох палат японського парламенту, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, главами Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Сіндзо Абе, прем’єр-міністр Японії

Володимир Зеленський пробуде в Японії до 24 жовтня. Повідомляється, що президент зустрінеться з лідерами інших іноземних держав.