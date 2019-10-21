Гончарук повідомив про спробу захоплення будівлі Верховної Ради

Приміщення Верховної Ради України намагалися захопити рейдери. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму блозі «Чашка прем’єра».

Він уточнив, що мова йде не про головному приміщенні парламенту, а про приміщенні біля центрального офісу Міністерства юстиції.

«Приблизно півтора року тому ця будівля Верховної Ради тупо переписали на якийсь фізична особа. На простої людини, який, швидше за все, про це навіть не знав, і була зареєстрована десь в Луганській області.

Звичайно, в Луганській області, тому що його там не знайдеш. Зловмисники спеціально це зробили, щоб наші органи ніяк не могли зрозуміти, реальний чи це людина, чи існує він взагалі», – розповів Гончарук.

За його словами, коли Міністерство юстиції дізналася про це, то усунуло порушення.