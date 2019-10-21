Чумацький Шлях вкрав кілька карликових галактик у сусіда

Як показали нові дані з телескопа Gaia, кілька карликових галактик, що злилися з Чумацьким Шляхом, що раніше належали його сусідові — Великим Магелланову Хмари (БМО). Завдяки отриманим даним астрономи зможуть вирахувати загальну масу БМО і розкрити історію освіти Чумацького Шляху.

Gaia — космічний телескоп Європейського космічного агентства. У 2013 році його вивели на орбіту Землі, і з тих пір він спостерігає за рухом зірок і кількох сусідніх галактик.

Команда дослідників з ЄКА провела на основі отриманих даних комп’ютерне моделювання. Вчені визначили, що знаходяться в Чумацькому Шляху чотири ультраслабых карлика і дві відносно яскраві карликові галактики — з сузір’їв Кіль і Піч — колись були частиною Магелланової хмари. Тим не менш, Чумацький Шлях, велика галактика, зумів розірвати БМО своїм більш потужним гравітаційним полем.

Коли сталася крадіжка

За космічними мірками крадіжка сталася не так давно. Галактики потрапили в Чумацький Шлях близько 1 мільярда років тому. «Якщо так багато карликів з’явилося разом з БМО тільки недавно, це означає, що властивості популяції супутників Чумацького Шляху всього один мільярд років тому радикально відрізнялися, що вплинуло на наше розуміння того, як утворюються і розвиваються самі слабкі галактики», – сказала Лаура Сэйлс (Laura Sales) з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, керівник дослідження.

Результати дослідження були опубліковані 5 вересня в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society».

За матеріалами Live Science

Читайте також:

Чумацький Шлях краде газ у інших галактик

Галактика Андромеди може поглинути Чумацький Шлях

Чумацький Шлях 10 мільярдів років тому поглинув галактику