Зірка «Хоббіта» і «Полдарка» зіграє Леонардо да Вінчі

Зірка «Хоббіта» і «Полдарка» Ейдан Тернер зіграє Леонардо да Вінчі у новому драматичному серіалі під робочою назвою «Леонардо» («Leonardo»).

Авторами восьмисерійного проекту про життя і творчість митця виступають Френк Спотниц («Секретні матеріали») і Стів Томпсон («Шерлок»), режисер – Деніел Персивал. Зйомки стартують в 2019 році.

— Відобразити таку персону, як Леонардо, – це одна з найбільш цікавих і хвилюючих завдань за всю мою кар’єру. Важко збагнути, як людина настільки видатний взагалі міг існувати, не кажучи вже про людської мотивації, яка спонукала його досягати настільки неймовірних речей, – цитує Deadline заяву Спотница.