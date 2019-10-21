Випадково знайдену картину продали за 1,4 мільйона доларів

15 жовтня на торгах sotheby’s у Лондоні, присвячених сучасному африканського мистецтва, була продана картина «Христина» нігерійського художника Бена Энвонву за £1,1 мільйона ($1,4 мільйона). Попередньо полотно оцінювали в $200 тисяч. Покупець, чию особистість не розкривають, став переможцем аукціону, обійшовши трьох інших учасників.

Цей портрет був випадково виявлений родичами зображеної на ньому жінки — Христини Елізабет Девіс, американського перукаря з Вест-Індії. Сім’я з Техасу знайшла картину у своїй коморі, де всіма забуте полотно зберігалося багато років. Власники не знали автора і вирішили пошукати його ім’я в інтернеті. Так вони з’ясували, що портрет їхні родички написав один з найбільш відомих і впливових африканських художників XX століття. Бен Энвонву створив картину в 1971 році. Портрет замовив чоловік Крістіни, який познайомився з художником в 1969-му — тоді пара переїхала жити в нігерійський місто Лагос. Через кілька років подружжя повернулося в США, а про картину з часом надовго забули.

У минулому році інша робота Энвонву також була продана за суму, що в кілька разів перевищує попередню оцінку твору. Полотно «Туту» пішло з аукціону Bonhams за £1,2 мільйона ($1,7 мільйона), ставши найдорожчим нігерійським модерністським твором, коли-небудь проданим на торгах. При цьому спочатку картину оцінювали в £300 тисяч. На портреті, який називають «Африканською Моною Лізою», зображена нігерійська принцеса Адетуту Адемилуйи. Энвонву написав цю картину в 1974 році. Як і «Христина», «Туту» була виявлена зовсім випадково — через більш ніж 40 років після свого створення.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Нідерландах невідома картина Рембрандта.

За матеріалами Вirdinflight

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