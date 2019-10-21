Микитась «відмив» 200 мільйонів гривень через «мертві душі»

Микитась Максим

Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює колишнього народного депутата Максима Микитася в незаконній легалізації понад 200 млн гривень. Про це повідомляє видання «Судовий репортер» з посиланням на постанову Печерського суду.

Відзначається, що ДБР завело справу проти Микитася 26 липня 2019

року. У заяві говорилося, що екс-нардеп використовуючи підставних осіб і

підробивши документи на отримання корпоративних прав за об’єктами будівництва,

незаконно легалізував грошові кошти у розмірі понад 200 млн гривень. Для

цього Микитась нібито підробив договори купівлі-продажу цінних паперів та

корпоративних прав.

З відкритих даних заявнику стало відомо, що громадяни,

які придбали активи в Микитася, померли в 2015 і 2016 роках.

Зокрема, в декларації за 2016 року звітував Микитась

про продаж корпоративних прав Володимиру Ярошенку на суму 152,4 млн гривень і

продажу цінних паперів Артему Хижуну на 60,5 мільйонів гривень.

У той же час, за даними управління юстиції Києва, 10

жовтня 2016 року зареєстровано смерть громадянина Ярошенко, 1969 р. н. Крім

того, 16 листопада 2015 складено актовий запис про смерть громадянина Хижуна, 1980

р. р.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що у ТОВ «Укрбуд Девелопмент», що входить в будівельну корпорацію «Укрбуд» Микитася, змінився перелік засновників.

Також детективи Національного антикорупційного бюро

України (НАБУ) вручили клопотання про застосування запобіжного

захід Микитасю, який підозрюється в організації заволодіння чужим

майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того повідомлялося, що Микитась заробив 33 мільйони гривень, продавши

нерухомість. Також Микитась став власником кількох об’єктів

нерухомості в елітному Печерському районі Києва.

Нагадаємо, що пов’язана з Микитасем компанія «Північно-українська

будівельний альянс» перемогла в тендері на ремонт Шулявській розв’язки в Києві.

Проте Київське відділення Антимонопольного комітету порушило справу за ознаками змови під час

проведення цього тендеру.

А дружина Микитася, Наталя, не раз «відмивала» гроші через «Енергоатом».