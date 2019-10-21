Відома співачка відмовилася від російського громадянства заради України

Солістка молодого українського гурту YUKO Юлія Юріна прагнула отримати українське громадянство. Про це стало відоо з інтерв’ю у програмі “Світське життя” з Катею Осадчою. Раніше Юріна була громадянкою Росії.



YUKO

За її словами, отримати посвідку на проживання в Україні вона змогла. Співачка наголосила, що цей документ вона робила довгих 3 роки без якої-небудь допомоги. До того ж, солістка нагадала українському телеведучому Сергію Притулі, що він зобов’язувався їй допомогти прискорити отримання громадянства України.

Слід зазначити, що все це почалося з того, що гурт YUKO брав участь у Національному відборі на “Євробачення-2019”. Ведучий Притула поцікавився у співачки, якщо їх гурт зможе вирвати перемогу у відборі, що буде далі. Тоді Юріна зі сцени заявила, що хоче отримати українське громадянство.



YUKO в житті

Артистка сказала, що вона бажає змінити своє громадянство. Більш того, вона вразила своїм мовленням українською мовою. Тоді Юлія повідомила, що є громадянкою Російської Федерації, проте вже кілька років проживає на території України.