Падіння кити: біологи вивчили посмертне життя тварини

Вчені з Національного морського заповідника Монтерей Бей, що працюють на дослідному судні Nautilus, здійснили занурення біля узбережжя Центральної Каліфорнії, біля підводної гори Девідсон, що тягнеться на 3,2 кілометра вниз від поверхні.

Через 20 годин команда натрапила на п’ятиметровий скелет вусатого кита. За підрахунками дослідників, тварина померла близько чотирьох місяців тому, тому що ще частково збереглися органи, жир, а китовий вус все ще був прикріплений до щелепи.

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Серед останків плавало більше десятка восьминогів, бурий риба-падальник жувала підшкірний жир, а червоні черв’яки Osedax сгрызали жир з кісток. Вчені провели декілька годин, вивчаючи скелет, збираючи осад навколо нього і зразки рослин і тварин, які оселилися всередині ссавця.

Коли кит вмирає і опускається на дно океану, це називають «падінням кита». І кожен раз це подія перетворюється на справжній бенкет для інших істот. У перші місяці падальщики згризають все з кісток, потім безхребетні використовують тверду поверхню скелета в якості нового будинку. Оскільки органічні сполуки в кістках продовжують розкладатися, мікроби можуть харчуватися продуктами хімічних реакцій ще десятиліття.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», горбаті кити полюють за допомогою мережі з бульбашок (відео).

За матеріалами Naked-science

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