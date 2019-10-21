У Тернопільській області на території дитячого садочку хлопця вдарило струмом

У Теребовлянському районі Тернопільської області на території дитячого садка ураження струмом отримав 12-річний хлопець

З опіками колін та плечей потрапив до лікарні дванадцятирічний хлопчик. Травми житель села Ілавче отримав на території дитячого садка.

“Нещастя трапилося 20 жовтня. За словами Сергія Осадця, начальника Теребовлянського відділу поліції, троє однолітків зайшли на дитячий майданчик в селі Ілавче. Там хлопчики гралися у хованки. Один із них заховався у трансформаторній будці, де випадково доторкнувся до обладнання. Його вдарило струмом і на крик прибігли товариші. Вони й витягнули його з приміщення і покликали на допомогу батьків та викликали швидку”, — вказано у повідомленні.

Хлопці кажуть, що приміщення електростанції було відчинене. Правоохоронці встановлюють причини події. Уже відомо, що підстанція належить місцевому РЕМу.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 272 ККУ — Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.