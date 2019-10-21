Одіозний девелопер-шахрай Андрій Вавриш захопив велику проектну компанію

У столиці назріває скандал у зв’язку із рейдерською атакою на відому проектну компанію – ТОВ “Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва”.

Власники компанії Андрій Козюк і Олександр Фоменко звинувачують своїх колишніх компаньйонів – Івана Войтовича та Андрія Фаля – в захопленні. Останні перевели активи фірми на новостворену ними структуру – ТОВ “Міжнародний проектний інститут”. Потерпіла сторона намагається добитися захисту своїх законних прав у судах, але поки безуспішно. На думку Андрія Козюка, його колишні компаньйони мають впливового покровителя, від чийого імені чинять тиск на комісію Мін’юсту, так і на суд. Мова йде про Андрія Ваврыше, якого не без підстав називають “тіньовим куратором Києва”.

Як повідомив KV один з засновників ТОВ “Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва” (ИКПОС), на даний момент діяльність компанії фактично паралізована. Він зазначив, що чиновники Мін’юсту явно закривають очі на дії чорних реєстраторів, а адмінсуд покриває Мін’юст за бездіяльність. “Тут не обійшлося без дуже високого лобіста, здатного розв’язати руки навіть чорним реєстраторів”, – заявив KVАндрей Козюк.

Передісторія

ИКПОС було створено в 2015 році чотирма засновниками, які розділили між собою різні функції. За словами Козюка, він і Олександр Фоменко відповідали за інвестування, розробку стратегії, просування і розвиток підприємства, Андрій Фаль як технічний директор – за організацію виробничого процесу, а Іван Войтович як генеральний директор мав право підпису в адміністративних документах.

Всі засновники володіли рівними частками в статутному капіталі фірми. При цьому, як каже Козюк, в розвиток компанії вкладали гроші тільки він та Олександр Фоменко.

Протягом 2017-2018 років компанія стала одним з лідерів в проектуванні об’єктів транспортної інфраструктури України. На її рахунку – такі стратегічні об’єкти як Шулявський шляхопровід, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Кільцева дорога Львова і т. д.

За час діяльності компанії зусиллями всього квартету засновників було зупинено три спроби рейдерських захоплень. “Але восени 2018 року ми відчули удар в спину – рейдери пішли шляхом змови з частиною акціонерів”, – розповідає Козюк.

За його словами, Іван Войтович запропонував зустрітися з людьми, які готові були вирішити для компанії питання порядку “життя і смерті”…

“Це були Євген Петрощук і якийсь Павло, прізвище якого нам невідома. Вони запропонували мені і Олександру Фоменко продати свої частки у фірмі. Почувши відверто неринкову ціну – 60 тис. доларів США, ми спочатку сприйняли це як розіграш. Але опоненти заявили, що вони вже “купили” наших партнерів – Войтовича та Фаля, тому нам вибирати не було з чого”, – передає деталі конфлікту Андрій Козюк.

Козюк уточнив, що на першій зустрічі Євген Петрощук і Павло називали себе представниками заступника голови КМДА Дмитра Давтяна, але, як потім виявилося, були тісно пов’язані з Андрієм Ваврышем – відомим столичним екс-чиновником і девелопером.

Потенційні “контрагенти” володіли інформацією про стан справ у ИКПОС і фінансовий стан компанії: “Наприклад, вони знали, що на той момент замовники повинні були підприємству близько 17 млн гривень. Такі глибокі пізнання можуть пояснюватися лише тим, що Войтович і Фаль тісно спілкувалися з оточенням Ваврыша ще до скандалу з ИКПОС”, – стверджує Козюк.

Бліцкриг від колишніх партнерів

Після невдалих переговорів Войтович і Фаль, маючи необмежений доступ до активів Інституту, почали таємно від своїх партнерів переводити матеріальні і нематеріальні активи на створену ними компанію ТОВ “Міжнародний проектний інститут” (РКК). Як з’ясувалося пізніше, ця фірма на 50% належить згаданому вище Євгенові Петрощуку.

Крім того, з рахунків ИКПОС почали активно виводитися грошові кошти: “Такі дії проводилися через різних суб’єктів підприємницької діяльності, і що найцікавіше – рівними сумами, але за різні товари і послуги, перевірити наявність яких було вкрай проблематично”, – говорить Козюк.

За його словами, протягом 2018-2019 років на рахунки юросіб, багато з яких пов’язані з опонентами, було виведено понад 17 млн гривень.

Примітно, що ТОВ “Ріверсайд Девелопмент ЛТД” – компанія, що має безпосереднє відношення до Андрія Ваврышу, нібито надавала ИКПОС фінансову допомогу, яку довелося повертати. Андрій Козюк заперечує, що ИКПОС потребував такого роду фіндопомоги коли-небудь.

За словами потерпілого власника, ще в лютому 2019 року Іван Войтович разом зі своїми новими партнерами” у наказовому порядку почав переводити кваліфікованих співробітників ИКПОС на РКК – в цілому близько семи десятків осіб.

При цьому новостворена фірма зайняла орендні площі офісу ИКПОС, активно використовуючи техніку та обладнання на безоплатній основі та без укладення відповідних договорів. На РКК також були переведені договори та контракти ИКПОС. В результаті діяльність Інституту була фактично паралізована.

Пізніше з’ясувалося, що Іван Войтович ще в квітні 2019 року розірвав договір оренди більшої частини офісу для ИКПОС: у цієї компанії залишилося всього 20 кв. м. з 350 кв. м. В подальшому, вже після приїзду в офіс поліцейських, яких викликав Андрій Козюк, був розірваний договір оренди і на решту два десятки “квадратів”.

Тим не менш, 29 травня 2019 року загальні збори учасників ИКПОС відмовилося затверджувати фінансові результати компанії і одночасно призначило генеральним директором Андрія Козюка.

І тут почалося найцікавіше, що піддається поясненню лише в контексті наступних зустрічей в Сен-Тропе. Комісія Мін’юсту, на закритому засіданні скасувала реєстраційні дії щодо зміни керівництва ИКПОС.

“Чорні реєстратори” і розгляду в суді

У зв’язку з діями Мін’юсту Андрій Козюк звернувся в Окружний адміністративний суд Києва з позовом. Ухвалою від 11 липня 2019 року суд задовольнив заяву Андрія Козюка про забезпечення позову.

Витяг з матеріалів справи

За словами Андрія Козюка, знайти реєстратора, який погодився б виконати дії щодо його відновлення на посаді генерального директора, виявилося не просто: “Деякі відверто відмовлялися, посилаючись на негласну вказівку зверху, чи вимагали за це нечуване винагороду, так як в разі порушення указки їм нібито загрожує відключення від реєстру”.

В підсумку рішення було виконано державним реєстратором Іриною Грачової, яку, судячи з усього, не встигли попередити “зверху”. Після того, як Грачова відновила Андрія Козюка в посаді гендиректора, її діяльність була заблокована.

Через деякий час сторона опонентів зробила хід у відповідь, скориставшись послугами «чорних реєстраторів», зокрема скандально відомої Катерини Гармаш, про яку неодноразово писали ЗМІ.

“Таким чином, чинне рішення суду було тимчасово вилучено з реєстру – без законних підстав. Потім були скасовані і законні реєстраційні дії реєстратора Ірини Грачової, засновані на визначенні Київського окружного адмінсуду, яке вступило в законну силу”, – повідомлялося в прес-релізі ИКПОС на Interfax-Україна.

Козюк звернувся в комісію Мін’юсту з вимогою розслідувати дії Катерини Гармаш. Але Мін’юст відмовився навіть розглядати цю заяву. А в подальшому, 2 жовтня 2019 року, 6-й апеляційний адміністративний суд Києва своєю постановою задовольнив скаргу Мін’юсту по даній справі, скасувавши міру забезпечення позову, згідно з якою Андрій Козюк був вказаний генеральним директором ИКПОС.

Кримінальне провадження та звернення до бізнес-омбудсмена

Як стало відомо KV, 17 квітня 2019 року Шевченківським управлінням поліції Нацполиции Києва в ЄРДР за №12019100100003592 були внесені відомості про відкриття кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, 18 вересня 2019 року цим же управлінням під №12019100100008876 до ЄРДР внесено відомості про відкриття кримінального провадження за ознаками зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги – 1 ч. ст. 365-2 КК України.

Заявником в обох випадках виступав адвокат Андрія Козюка – Олександр Гайдаш.

На думку Гайдаша, перебуваючи на посаді гендиректора ИКПОС, Іван Войтович привласнював грошові кошти підприємства. Також адвокат упевнений, що державний реєстратор Катерина Гармаш зловжила своїми повноваженнями, що виявилося у безпідставному внесення змін до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також по даній ситуації пішов запит в Міністерство юстиції України від бізнес-омбудсмена з проханням забезпечити “незалежне і відкрите розгляд скарги заявника на оспорювані реєстраційні дії із забезпеченням принципу належного адміністрування”.

За словами Андрія Козюка, правоохоронці не приділяють належної уваги розслідуванню даної ситуації:

“Ми з Олександром Фоменко вимагаємо справедливого розслідування справ, які порушені за фактами розкрадання та доведення до банкрутства компанії, а також дій чорних реєстраторів. Рухів, на жаль, не відбувається ні на якому рівні”, – говорить Козюк.

Ще більш категорично висловився адвокат Олександр Гайдаш: “За моїми відомостями, вищим керівництвом Нацполиции, а можливо і прокуратури, дані вказівки не здійснювати ніяких слідчих дій і в найкоротший термін закрити справу. І таке свавілля відбувається під час заявленої реформи в органах прокуратури”, – заявив адвокат.

Навіщо рейдерам проектна організація?

З одного боку, ИКПОС може бути цікавий рейдерам у вигляді конвертаційного центру, вважає Андрій Козюк, але більш ймовірний сценарій залучення компанії в орбіту бізнес-впливу нової влади.

За його словами, Андрій Вавриш прагне замкнути на собі активи будівельної сфери. Крім девелоперських компаній, якими він володіє, для успішного ведення бізнесу потрібні архітектурні та інженерні бюро: “Це дозволить отримувати замовлення на великі інфраструктурні об’єкти, розробляти технічну документацію на своїх компаніях і з допомогою своїх же фірм здійснювати будівництво”, – повідомив Козюк з посиланням на інсайдерів ринку.

Дійсно, ИКПОС має необхідне для проектувальної діяльності обладнання, працівників, спеціалізований софт, а також дозволи та ліцензії на проведення різного роду робіт в даній сфері.

“На ринку всі знають, що максимізувати активи в будівельній сфері – було амбітної мрією Андрія Ваврыша. Наша компанія грає важливу роль у цій “харчовому ланцюжку”, тому що таких фірм в Україні одна-дві, не більше”, – підкреслив Андрій Козюк.

Думка експерта: як влаштований ринок

Як повідомив KV завідувач кафедри архітектурних конструкцій Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Петро Коваль, ИКПОС зуміло заробити собі солідне ім’я за час роботи в будівельній сфері. За його словами, компанія має найкращий підбір кадрів серед своїх нечисленних конкурентів. Тим більше, що сфера проектування доріг і мостів дуже специфічна.

“ИКПОС зібрав колишніх працівників ДП “Державний дорожній науково-дослідний інститут” – колись могутньої проектної організації. Це люди з багаторічним досвідом роботи у своїй сфері. У компанії також працює багато талановитої молоді”, – каже Коваль.

Враховуючи той факт, що в останні роки в Україні витрачається все більше коштів на будівництво доріг і мостів, стратегічне значення проектних фірм начебто ИКПОС важко переоцінити.

“Будівництво залежить від грамотного проектування та авторського нагляду. На ринок вийшло багато будівельних організацій. Але підприємств, які займаються будівництвом мостів, не так вже й багато. Та вибір структур, здатних проектувати такі серйозні об’єкти, дуже обмежений. Нам часто доводиться стикатися з людьми, які ніколи не проектували мости. У ИКПОС працюють люди, яких не треба цьому вчити – у них достатньо досвіду. На мою думку, такі структури, як ИКПОС, мають для країни стратегічне значення”, – підкреслив Коваль.

Фігуранти – хто вони?

За даними аналітичної системи Youcontrol, київське ТОВ “Міжнародний проектний інститут” було засноване в грудні 2018 року. Керівником компанії значиться Сергій Романко, засновниками – Євген Петрощук і ТОВ “Стріт Люкс”.

Також на ранньому етапі існування компанії її засновниками були топ-менеджери ИКПОС Іван Войтович та Андрій Фаль, по 10% кожен. Але незабаром їх участь було приховано за якоюсь Оленою Костюченко як кінцевим бенефіціаром. Розмір статутного капіталу – 100 тис. гривень.

За даними Youcontrol, Олена Костюченко також значиться засновником і керівником створеного в жовтні 2018 року ТОВ “Стріт Люкс”. Компанія зареєстрована в Києві. Статутний капітал цієї фірми становить 10 тис. гривень.

Романко сергій – колишній водій сім’ї Фоменко, про профільну освіту якого нічого позитивного невідомо.

Примітно, що в системі Youcontrol не зафіксовані зв’язку Івана Войтовича та Андрія Фаля з МПІ. У той же час на їх причетність до створення даної компанії вказує портал Opendata.

Згідно з відкритими джерелами, Іван Войтович довгий час працював у структурах, які пов’язують з Костянтином Жеваго. Зокрема, Войтович був головою правління ПАТ “Київсоюзшляхпроект” – фірми, яка була доведена до банкрутства.

Примітно, що дружина Івана Войтовича Вікторія зареєстрована як ФОП. В якості контактного номера телефону у неї вказаний той же номер, який в реєстрі підприємців використовувало ФОП Чеботько Сергій Михайлович. Останній, до речі, є одноосібним власником і директором ТОВ “Україно-Європейська будівельна група”. Дана фірма фігурує у кримінальному провадженні за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів при будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро в Києві.

За даними Youcontrol, Євген Петрощук спільно з якимось Євгеном Коробенко є засновником низки компаній, серед яких ТОВ «Атмосфера Дизайн», ТОВ «Атмосфера Нерухомість», ТОВ «Київ Інвест Хаус». Також Євген Петрощук зазначений одним із засновників ТОВ “Керуюча компанія “Атмосфера”. Керівником цієї фірми значиться все той же Євген Коробенко.

До речі, ще одним засновником даної управляючої компанії значиться ТОВ “Сага Девелопмент”. На офіційному сайті останньої Євген Коробенко вказаний керівником керуючої компанії ATMOSFERA, яка станом на травень 2019 року обслуговувала кілька житлових комплексів. Серед таких – РК “New York Concept House”, девелопером якого виступала як раз компанія Ваврыша “Сага Девелопмент”.

Відомо, що ТОВ “Сага Девелопмент” (до листопада 2018 року – ТОВ “Ріверсайд Девелопмент Ко”) було засноване в грудні 2012 року. Її керівником є Андрій Вавриш, кінцевим бенефіціаром – панамська компанія “Тревор Бізнес С. А”. Статутний капітал компанії становить 10 тис грн.

Також Андрій Вавриш є керівником ряду інших фірм, наприклад – ТОВ “Ріверсайд Девелопмент ЛТД”, створеного у вересні 2015 року, та ТОВ “Київський річковий вокзал”, яке було зареєстровано в липні 2016 року. Дані фірми мають спільного засновника – згадану вище компанію “Тревор Бізнес С. А”. Примітно, що ТОВ “Ріверсайд Девелопмент ЛТД” та ТОВ “Київський річковий вокзал” мають однаковий розмір статутного капіталу – по 1 тис. гривень.

Крім того, компанія “Тревор Бізнес С. А” також виступає кінцевим бенефіціаром київського ТОВ “Медіа Коворкінг”, створеного в березні 2018 року. Її керівником є Дмитро Овсій – відомий юрист, партнер адвокатської фірми “Горо Лігал”.

За даними Youcontrol, ТОВ “Медіа Коворкінг” входить в так звану групу компаній “Горо Лігал”, головними напрямками якої є судові суперечки, адвокатська практика, будівництво і нерухомість, супровід бізнесу, інтелектуальна власність.

Who is Mr Вавриш?

Андрій Вавриш з жовтня 2010 року по серпень 2015 року обіймав посаду заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА і очолював Службу містобудівного кадастру Києва. Був звільнений “за зловживаннями у сфері розміщення зовнішньої реклами” распоряжениемглавы КМДА Віталія Кличка №551 від 12 серпня 2015 року.

Після цього, обов’язки Ваврыша в КМДА стала виконувати його “права рука” Анна Бондар, через яку він, по всій видимості, продовжував руководитьработой містобудівного департаменту. На позачергових виборах Верховної Ради IX скликання 21 липня 2019 року Ганна Бондар обрана в парламент від 220 округу (Поділ, Київ), як кандидат від партії Володимира Зеленського “Слуга народу”.

Після роботи в КМДА Андрій Вавриш з головою пішов в будівельний бізнес. Його компанія “Сага Девелопмент” виступала девелопером близько двох десятків столичних РК.

Критично про вплив Андрія Ваврыша на столичну політику висловилася Київська організація Національної спілки архітекторів України (КОНСАУ). Напередодні парламентських виборів в 2019 році дана організація публічно закликала не допустити проникнення у Верховну Раду “групи корупціонерів і системних винищувачів Києва”: екс-заступника міністра регіонального розвитку та будівництва Дмитра Ісаєнка, Андрія Ваврыша, Анну Бондар і підприємця Вадима Струневича, вважаючи, що цим людям швидше місце у в’язниці.

За інформацією КОНСАУ, Андрія Вавриш безпосередньо причетний до таким одіозним політичним проектам як:

внесення поправок у законопроект «Про регулювання містобудівної діяльності», що дозволяють вільно трактувати кінцевий текст закону;

створення в Києві системи продажу містобудівних умов і обмежень (ГУО) забудови окремих земельних ділянок;

реєстрації “кишенькових фірм-розробників” ДПТ столиці, що виконуються з порушенням фундаментальних вимог забезпечення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури”.

За інформацією сайту “Радіо Свобода”, Віталій Кличко, ряд експертів і ділові ЗМІ називають Ваврыша одним із кураторів Києва” від офісу президента Зеленського.

Сайт видання “Дзеркало тижня” після інтерв’ю з Ваврышем вжив також термін “консультант президента Зеленського з розвитку Києва”. Вавриш, з одного боку, спростував корупційні скандали, пов’язані з його роботою в Департаменті будівництва і архітектури Києва, а з іншого – повідомив, що “дійсно мав відношення до нечесно функціонуючої системи”, передає “Дзеркало тижня”.

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