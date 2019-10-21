Північна Македонія оголосила про дострокові вибори після зриву переговорів про вступ до ЄС

Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв оголосив про проведення дострокових парламентських виборів 12 квітня 2020 року. Тобто на вісім місяців раніше, ніж малі відбутися чергові парламентські вибори.

Таку заяву він зробив незадовго після того, як Франція, Нідерланди й Данія заблокували рішення Брюсселя почати переговори Північною Македонією про вступ до ЄС, передає DW.

Заєв також заявив, що з 3 січня у Північній Македонії діятиме технічний уряд.

Очолюваній Заєвим соціал-демократичний союз Македонії раніше наполягав, щоб вибори відбулися вже у грудні цього року. Альо пізніше погодився з вимогами опозиції дозволити технічному уряду взяти на себе підготовку до голосування.

Нагадаємо,переговори про вступ Північної Македонії до Євросоюзу стали можливим після того, як 13 лютого Македонія офіційно змінила назву. Відтоді офіційна назва країни Північна Македонія.

З часів розпаду Югославії Македонія сперечається з Грецією щодо назви. На вимогу Греції Македонія була прийнята в ООН у 1993 році під назвою Колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ). Греція наполягала на тому, щоб назву Македонії було змінено, щоб уникнути плутанини з грецькою провінцією – історичним регіоном Македонія, яка межує з однойменною незалежною республікою. Врешті Македонія погодилася на перейменування.