У Запорізькій обл. горіла свиноферма, загинули близько 200 поросят

У Запорізькій області горіла свиноферма. В результаті пожежі загинули 180 поросят. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс).

«21 жовтня в 00:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території фермерського господарства по вул. Дачної в с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах свиноферми на загальній площі 2000 кв. м. На момент виникнення пожежі, за словами охоронця, в приміщенні знаходилося 200 свиней», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в результаті пожежі загинуло близько 180 поросят. Точна кількість поки встановлюється.

Відзначається, що в 01:28 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:00 – повністю ліквідували і провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння.

Причина пожежі встановлюється.