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Уродженець Одеси став мільярдером у США

21.10.2019

Журнал Forbes повідомляє, що уродженець Одеси Влад Шмуніс став доларовим мільярдером після угоди, яку уклала його компанія RingCentral.

Компанія надає пайові послуги, пов’язані з телефонним зв’язку язком, обміном повідомленнями, відеоконференціями й іншим.

3 жовтня RingCentral оголосила, що стане партнером постачальника телекомунікаційного обладнання Avaya на новій хмарній платформі.

Стан Шмуніса оцінюється в $ 1,3 млрд.

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