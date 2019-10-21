Уродженець Одеси став мільярдером у США

Журнал Forbes повідомляє, що уродженець Одеси Влад Шмуніс став доларовим мільярдером після угоди, яку уклала його компанія RingCentral.
Компанія надає пайові послуги, пов’язані з телефонним зв’язку язком, обміном повідомленнями, відеоконференціями й іншим.
3 жовтня RingCentral оголосила, що стане партнером постачальника телекомунікаційного обладнання Avaya на новій хмарній платформі.
Стан Шмуніса оцінюється в $ 1,3 млрд.
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