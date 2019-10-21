Тварини-супергерої, які володіють надздібностями

Життя на нашій планеті дивна, і вона набагато фантастичніше, ніж можуть показати нам голлівудські режисери. Не вірите? Тоді читайте далі статтю про тварин з суперздатності, які і не снилися супергероїв!





Хітони або панцерні молюски мають залізні зуби на своїх радулах.









Ямкоголовие (отруйні змії родини гадюкових) можуть бачити в інфрачервоному діапазоні.







Лосось відчуває магнітне поле землі, завдяки яким він завжди знаходить дорогу додому.







Бджоли відчувають електричне поле кольорів і використовує його для пошуку пилку.



Альпійські гірські козли можуть ходити по стінах.







Рак-богомол обрушує свої калатала на раковину молюска, при цьому його булавообразные кінцівки рухаються зі швидкістю 80 км/год, швидше, ніж куля 22-го калібру. Ці здібності вивчаються биониками для практичного застосування людиною.







Крім того, рак-богомол має найскладніше зір на землі. Він може бачити своїми сложноустроенными очима з 16 колірними колбочками ВСІ кольори, у тому числі ультрафіолет.







Креветка-пістолет бореться за звання самого гучного тварини на землі, конкуруючи з кашалотом і білим китом. Креветка-пістолет має пару асиметричних клішень, з допомогою яких методом кавітації вона може створювати шляхом моментального схлопування клешнями пухирець повітря, який, миттєво лопаючись, створює звукову хвилю на відстані 4 см від клешнею з давленем у 80 кПа. Коли креветка «вистрілює» бульбашкою по напрямку до жертви, то його швидкість звукової хвилі дорівнює 100 км/год, тиск одно 218 децибел. Під час схлопування клешнею пухирець руйнується і з-за ефекту сонолюминесценции створює спалах світла температурою такою ж гарячою, як на поверхні сонця (4700 °C).







Драконова багатоніжка (Dragon millipedes) вбиває своїх ворогів вистрілюючи в них хмарою ціаніду.







Голотурія (морський огірок) може скорочувати своє тіло і пролазити в найвужчі щілини. Крім того, при сильному подразненні викидають через анальний отвір задню частину кишки разом з водними легкими, відлякуючи або відволікаючи нападників; втрачені органи швидко відновлюються.







Слони з допомогою хобота можуть піднімати вагу, що дорівнює 300 кг.







Гнойовий жук може штовхати вага в 1000 разів більше маси свого тіла.







Блохи можуть стрибати (одним стрибком) на відстань в 200 разів більше довжина їх тіла.







Жуки-бомбардири здатні більш або менш прицільно вистрілювати з залоз в задній частині черевця саморазогревающейся сумішшю хімічних речовин. Температура суміші в момент пострілу досягає 100 °C, а її викид супроводжується голосним звуком.







Гекони можуть вертикально пересуватися по склу, завдяки електростатичної сили, що створюється між тисячами волосків на лапках.







Також ні для кого не секрет, що вони здатні повністю регенерувати втрачені хвости.







А саламандри можуть повністю регенерувати будь-яку кінцівку.







І морська зірка теж. Годувальниця для мешканців морських глибин. Один промінь з’їли, нічого страшного, вона новий відростить.







Лірохвости можуть імітувати будь-які звуки. які вони чують, у тому числі звук камери, жалюзі, бензопили та автомобільну сигналізацію.







Стрижі можуть перебувати в польоті нон-стоп протягом майже 200 днів. Причому сплять вони теж на льоту.