Знову скандал: Директор хору Верьовки вибачився перед Гонтаревою за виступ з «95 кварталом» (відео)

Генеральний директор хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення разом з “95 кварталом” висміяти пожежу в будинку Валерії Гонтаревій було “не дуже моральним”.

Вибачення Гонтаревій також вже озвучив міністр культури Володимир Бородянський, а міністр економіки Тимофій Мілованов каже, що це дуже поганий сигнал для іноземних інвесторів.

19 жовтня “95 квартал” разом з національним хором імені Верьовки поглузували з Валерії Гонтаревої та того, що в неї нещодавно згорів будинок під Києвом.

При цьому пан Корінець особисто вибачився перед колишньою очільницею Національного банку Валерією Гонтаревою.

В ефірі телеканалу “112” Зеновій Корінець заявив, що представники “95 кварталу” вели перемовини особисто з ним щодо участі артистів у шоу.

За його словами, артисти обговорювали, наскільки коректно буде брати участь у виступі.

Копирайт изображенияUNIANImage captionЗеновій Корінець каже, що хор отримав за виступ 30 тисяч гривень

“Квартал акуратно попросив мене, в нас така програма, ми стібаємось над президентами, над колишньою і теперішньою владою. Я ухвалив не дуже моральне рішення. Я маю особисто вибачитись перед Валерією Олексіївною”, – заявив Зеновій Корінець.

В коментарі каналу “24” він також зазначив, що хор часто працює за контрактами, а цього разу “95 квартал” заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ у номері.

Директор національного хору визнав, що знав повний текст виступу.

“Горіла хата, палала”

Актор Євген Кошовий (Лисий) разом з легендарним хором заспівали пісню за мотивом української народної пісні “Горіла сосна, палала”.

У переробці “95 кварталу” прозвучали такі рядки: “Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала”, “Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Валерійович – по батькові Ігоря Коломойського. – Ред..)”, “Мораль проста – хата згоріла зі стида”, “Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали”.

Таке глузування викликало хвилю обурення не тільки у противників партії “Слуги народу”, а й навіть у міністра культури Володимира Бородянського.



Копирайт изображенияUNIANImage captionВалерія Гонтарева

“Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки”, – відреагував на ситуацію міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Окрім гнівних постів у себе на сторінках, користувачі почали масово негативно оцінювати ролик “95 кварталу” на Youtube, а також висловлювати своє невдоволення на Facebook сторінці хору.

Вже понад 20 тисяч користувачів залишили негативну реакцію під роликом “95 кварталу”, а негативні коментарі на сторінці хору зробили понад дві тисячі користувачів Facebook.

Поганий сигнал

Міністр економіки Тимофій Мілованов вже назвав пісню поганим сигналом для іноземних інвесторів.

За його словами, більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора.

“Гонтарева є під тиском від Коломойського через рішення по “Приватбанку”. Також інвестори не розуміють, наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. 95 квартал асоціюється з владою. І жарти проти Гонтаревоі можуть і будуть сприйматись як підтвердження зв`язків між олігархами і владою”, – вважає пан міністр.

Права на зображення ТимофейТИМОФЕЙ

Номер показали в ефірі 19 жовтня ввечері, а резонансу він набрав 20 жовтня, коли його окремим виступом залили на канал у Youtube “95 кварталу”.

Показово, що 20 жовтня у Валерії Гонтаревої день народження.

“95 квартал” виходить на телеканалі “1+1” Ігоря Коломойського, якого пані Гонтарева звинувачує у тиску на себе через націоналізацію “Приватбанку”.

Олігарх зараз намагається повернути собі банк чи отримати компенсацію.

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева – одна з головних ідеологів та виконавиця націоналізації “Приватбанку”, який раніше належав пану Коломойському.

В 2016 році західні партнери неодноразово вказували на те, що з банку виведені величезні суми коштів і без націоналізації та вливання в нього понад сотні мільярдів гривень банківській системі країни загрожує глибока криза.

Копирайт изображения95 КВАРТАЛImage captionЄвген Кошовий та хор ім. Верьовки

Зараз пан Коломойський оскаржує націоналізації та вимагає компенсацію. Нещодавно секретар РНБО Олександр Данилюк подав у відставку і однією з причин назвав можливі поступки влади Коломойському щодо “Приватбанку”.

Останнім часом з пані Гонтаревою та її майном відбулись низка подій. Саму пані Гонтареву в Лондоні збила машина, у Києві спочатку згоріла машина родичів, а потім і її власний будинок.

Гонтарева натякає на слід олігарха у цих подіях, сам він будь-яку причетність до цього заперечує.