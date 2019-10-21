Затягли в ліс і по-звірячому побили: в Києві схопили вбивць молодої матері

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві 44-річної Олени Лісової.

Як повідомила в Facebook пресслужба прокуратури Києва, один з них виявився колишнім чоловіком жінки. Вони “обґрунтовано підозрюються у викраденні і вбивстві”.

“43-річний чоловік, діючи з корисливих мотивів, а саме з метою заволодіння грошовими коштами і майном колишньої дружини, вирішив позбавити її життя і привернув до скоєння злочину 55-річного знайомого”, – заявили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, 15 жовтня колишній чоловік зателефонував Олені і під надуманим приводом призначив зустріч в мікрорайоні Бортничі (Дарницький район Києва). Жінка приїхала на зустріч на автомобілі Land Rover Discovery близько 15:30.

“Надалі, користуючись фізичною перевагою, зловмисники напали на потерпілу, надягли на неї наручники і посадили в її ж автомобіль. Після чого повезли в лісосмугу поряд з селом Вороньки Бориспільського району Київської області.

Прибувши на місце, викрадачі завели жінку вглиб лісу, де почали наносити їй удари по життєво важливих органах, голові і тулубу, заподіявши несумісні з життям травми. Скоївши вбивство, зловмисники забрали всі цінні речі потерпілої, заволоділи її автомобілем і покинули місце злочину”, – сказано в повідомленні.

За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних і затримати їх. 19 жовтня за погодження місцевої прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Вирішується питання про обрання їм безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.