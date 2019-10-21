Вакарчук жестко проехался по «Кварталу 95»

Вакарчук резко высказался про скандальный номер “Квартала 95” и хора Веревки

На скандал с “Кварталом 95” и хором Веревки резко и довольно жестко отреагировал Святослав Вакарчук. На своей странице в Facebook лидер рок-группы “Океан Ельзы” и народный депутат назвал номер о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, показанный в “Вечернем Квартале”, “дном”.

“История с Кварталом и хором – дно. Точка”, – лаконично высказался Вакарчук.

Скриншот (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

В комментариях украинцы в большинстве своем согласны с культовым музыкантом. Правда, некоторые юзеры остерегаются, что пародийный номер “Квартала 95” и национального хора, который, к слову, финансируется за счет налогоплательщиков, может еще быть не самым дном…