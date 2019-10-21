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Вакарчук жестко проехался по «Кварталу 95»

21.10.2019

Вакарчук резко высказался про скандальный номер “Квартала 95” и хора Веревки

На скандал с “Кварталом 95” и хором Веревки резко и довольно жестко отреагировал Святослав Вакарчук. На своей странице в Facebook лидер рок-группы “Океан Ельзы” и народный депутат назвал номер о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, показанный в “Вечернем Квартале”, “дном”.

“История с Кварталом и хором – дно. Точка”, – лаконично высказался Вакарчук.

Скриншот (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

В комментариях украинцы в большинстве своем согласны с культовым музыкантом. Правда, некоторые юзеры остерегаются, что пародийный номер “Квартала 95” и национального хора, который, к слову, финансируется за счет налогоплательщиков, может еще быть не самым дном…

  • Здається мені, що ця історія – це не просто дно, а початок нового дна.
  • Саме той момент, коли знизу постукали…
  • Согласна с вами полностью. Мерзко и цинично
  • Дно? Не було ніякого дна, є просто безодня.
  • Не будьте так уверены, они и его пробьют.
  • З чужого горя сміятись не можна. Але вони скільки сміялись з народу, тримаючи їх за дурних. Так що з них можна. Закон бумеранга ще ніхто не відміняв.
  • А вы не хотите в зале ВР поставить вопрос о прекращении госфинансирования хора Веревки лет так на сто?
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