Вакарчук жестко проехался по «Кварталу 95»

Вакарчук резко высказался про скандальный номер “Квартала 95” и хора Веревки
На скандал с “Кварталом 95” и хором Веревки резко и довольно жестко отреагировал Святослав Вакарчук. На своей странице в Facebook лидер рок-группы “Океан Ельзы” и народный депутат назвал номер о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, показанный в “Вечернем Квартале”, “дном”.
“История с Кварталом и хором – дно. Точка”, – лаконично высказался Вакарчук.
Скриншот (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
В комментариях украинцы в большинстве своем согласны с культовым музыкантом. Правда, некоторые юзеры остерегаются, что пародийный номер “Квартала 95” и национального хора, который, к слову, финансируется за счет налогоплательщиков, может еще быть не самым дном…
- Здається мені, що ця історія – це не просто дно, а початок нового дна.
- Саме той момент, коли знизу постукали…
- Согласна с вами полностью. Мерзко и цинично
- Дно? Не було ніякого дна, є просто безодня.
- Не будьте так уверены, они и его пробьют.
- З чужого горя сміятись не можна. Але вони скільки сміялись з народу, тримаючи їх за дурних. Так що з них можна. Закон бумеранга ще ніхто не відміняв.
- А вы не хотите в зале ВР поставить вопрос о прекращении госфинансирования хора Веревки лет так на сто?