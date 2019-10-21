Настя Каменских рассказала, как изменила мужа в спальне

Настя жаворонок, а вот Алексей – сова

32-летняя Настя Каменских призналась, что ей удалось изменить образ жизни своего 38-летнего супруга Алексея Потапенко (Потапа). Брюнетка научила мужа рано вставать.

Настя жаворонок, а вот Алексей – сова. Украинская поп-звезда привыкла просыпаться в 5 утра. Однако рэпер привык ложиться за полночь и вставать после 9 часов. Певица с гордостью рассказала, что за пять месяцев супружеской жизни с музыкантом приучила его раньше ложиться спать.

«Недавно мы зашли в спальню в 8 часов вечера, и он говорит: «Что ты со мной сделала? Я был нормальный парень. Теперь я захожу в спальню, и для меня это нормально – в 8 вечера я уже хочу спать», – призналась Каменских.

Когда Алексей ночует дома по возвращении с гастролей, жена вытаскивает его на утренние пробежки в киевском ботсаду. Прохожие фотографируют их во время занятий спортом.