У Росії хочуть ввести пільги «жертвам перебудови»

Найчастіше до «жертвам перебудови» відносять себе люди старше 60 років, а найрідше — молодь до 24 років, випливає з даних ВЦВГД. Більше половини опитаних негативно відгукнулися про цю епоху змін.

Кожен четвертий росіянин вважає себе «жертвою перебудови». Такі дані наведені результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, оприлюднені в понеділок, 21 жовтня. З цією категорією себе ототожнюють 25 відсотків респондентів. Ще 70 відсотків не вважають себе «жертвами перебудови», а 5 відсотків опитаних вагалися з відповіддю.

Про це передає Deutsche Welle.

Респонденти старше 60 років називають себе «жертвами перебудови» найчастіше (у 37% випадків), а молодь від 18 до 24 років — всього у 8 відсотках випадків.

Більше половини (61 відсоток) учасників опитування вважають, що епоха перебудови принесла країні більше поганого, ніж хорошого. Негативно її оцінили в основному опитані у віці від 45 до 59 років. Ще чверть (24 відсотка) респондентів висловили протилежну точку зору.

У Держдумі»жертвами перебудови» запропонували назвати нову пільгову категорію

На початку жовтня заступник голови комітету Держдуми РФ з освіти і науки Борис Чернишов запропонував створити нову пільгову категорію громадян — «жертви перебудови».

На думку 28-річного депутата, найбільше тоді постраждали люди у віці від 25 до 45 років.

При цьому Він не уточнив, які саме заходи соціальної підтримки необхідно прийняти.

Перебудовою називають масштабні зміни в ідеології, економічному та політичному життя Радянського Союзу у другій половині 1980-х років.

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Додам, що термін «перебудова» ввів останній правитель СРСР Михайло Горбачов.

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