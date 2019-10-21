Михайло Подоляк: “Ні в кого немає відчуття, що в країні є реальна влада”

Нове болото…Кабмін оперативно (у вихідні) погодив відставку глав двох ОДА, Київської та Луганської. І якщо з луганським губернатором Комарницьким все було спочатку зрозуміло (там надто багато чорних зон, контрабанди і силового впливу, а він чужинець). Київський губернатор Бно-Айріян банально і швидко «злився». Занадто швидко. Трохи більше ста днів протримався і все.

Формально його показово і безжально розтерзали…нукери Ігоря Валерійовича, які кожен день тупо «наливали» на юного Михайла Кареновича кілограми відбірної pr-смороду. А він мовчав, стогнав, жахався і… нічого не робив у відповідь…

Ігор Валерійович Коломойський, до речі, взагалі зайняв досить дивну позицію – максимально скандализировать все навколо, нікому не давати працювати, заливати простір об’ємним гидким компроматом і тим самим швидко довести суспільству, що нічого нового не відбувається. Ті ж «веселі злодійські яйця», але тільки в профіль)…

… І все/таки раптове звільнення Бно-Айрияна оголює куди більшу проблему. Глибинну, можна сказати. Адже що таке влада справжнє, «вирішальна», що контролює? Це тільки те, що робиться на місцях, в регіонах. Якщо ти реально керуєш системою, вертикаллю, то відображається тільки на регіональному рівні… Так от, це в Києві і в київських пабликах і телеканалах-мейджорах йдуть якісь-«типу круті реформені» -движы. А на місцевому рівні… нічого не змінилося. Взагалі ніяк. Ті ж всесильні тіньові персонажі. Ті ж злодійські принципи. Ті ж локальні феодальні співтовариства. Тільки ще нахабніше.

Чому? Тому що місцеві махрові хлопці – багаторічні члени мафіозних анклавів, де в єдину кримінальну бригаду злиті голови сільрад, місцеві керівники поліції, спец/служб і прокурори – спочатку серйозно злякалися нової мітли. Вони реально вважали, що їх почнуть чистити, аудитить, виганяти. Що по областях і районах стануть роз’їжджати свого роду «комісари» – зелені нардепи і вламывать. Розмовляти з активістами. Дивитися хроніки. Писати запити. Але нічого цього не сталося…

… Той же Бно-Айріян взагалі не отримав ніяких повноважень. Силовики не його. Бюджети не його. Медійка не його. Депутат зникли. Ну крім «воїнів пекла» Коломойського, яких цікавлять тільки потоки і тінь)… А результат потрібен. А скрізь багато проблем. Багато хитрих і кримінальних інтересів. А впливати ти не можеш… І спікер Разумков – твій однокашник – вже ніяк не впливає на процеси. Не вхожий, без голосу, без ресурсів для «війни» з ІВ). Взагалі ніхто не впливає.

Тому що дієва влада – це вертикаль і покарання недбайливих. Але точно не Коломойський, який всіх труїть зараз)… Тому і немає ні в кого відчуття того, що в країні є реальна влада. На місцях вже відкрито можна послати будь-якого, знаючи, що відповіді не буде. Тому що всі залишилися при своїх. В крайньому випадку, можна буде віддати чверть або третину тіньового на користь нових смотрящих і гарантовано далі грабувати регіон)…

Михайло Подоляк