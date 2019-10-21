Свинарчук з Пашинським будуть звинувачувати один одного і зливати Порошенко — екс-нардеп

ГПУ красиво пов’язує бантиком справи Гладковського і Пашинського…Заставу в 10 мільйонів може і не спрацювати.

Таку думку висловив кілька хвилин тому в Фейсбуці колишній парламентарій Олександр Онищенко.

Зараз ГПУ красиво пов’язує бантиком справи Гладковського і Пашинського. Вони обидва доїли Укроборонпром, як особисту корову.

Так, екс-голову Комітету ВР з нацбезпеки і оборони називають тіньовим бенефіціаром компанії, яка витіснила з держоборонзамовлення зброю «Укроборонпрому» під час закупівель державою мінометів, які відповідають стандартам НАТО.

Замість них Пашинський всунув свою компанію «Українська бронетехніка».

Цікаво буде подивитися, як обидва «в’язня» стануть звалювати вину один на одного, і навперебій домовлятися зі слідством про зливі «партнера».

Молодець, Руслан Рябошапка, гарно переклав хуліганство колишнього «фронтовика» в розряд корупції в оборонці.

Нагадаю, глава ГПУ відкрито заявив, що підозра, висунуте колишньому першому заступнику РНБО Олегу Гладковскому, має зв’язки з екс-нардепом Сергієм Пашинським.