У Зеленського-Коломойського пропонують українцям з ранку до ночі обговорювати «95 квартал», а не ситуацію в країні — думка

А тепер слідкуйте за руками. Почалося падіння рейтингу Зеленського. Причина — люди почали розуміти, що він ошукав їх на виборах.

Таку думку висловив сьогодні в ФБ політолог Дмитро Корнійчук.

Люди бачать, що ніхто не знижує тарифи, не збирається підвищувати зарплати і пенсії. Що відбувається якийсь обман з Мінськими угодами. Що збираються продавати землю. І так далі.

По суті, всі інформпростір негативно налаштована до Зеленському.

Що ж робити? Треба якось намагатися відвертати увагу.

З одного боку, влаштовують балаган з Пашинським і Гладковским, яких у підсумку випустять. З іншого — скандальна пісня «95 кварталу» про палаючий будинок Гонтарєвої.

Іншими словами, у Зеленського-Коломойського пропонують українцям з ранку до ночі обговорювати «95 квартал», а не ситуацію в країні. Мало того, «порохоботы» розганяють тему пісні про Гонтареву, роблячи з неї мало не на порядок денний.

Як перед виборами, так і зараз Порошенко працює в парі з Коломойським. Що логічно, адже Зеленський — це їх спільне «дітище» і «зелений наступник».

…

Подумалося. У нашому світі перенасиченості інформацією сама скандальна новина живе кілька днів. Тому для відволікання уваги народу «ляльководів» доводиться напружуватися, постійно вигадуючи такі «новини».

З іншого боку, саме завдяки тому, що у народу мозок «включається» лише на скандали, можна створити паралельну реальність. Де люди думають не про війну, покарання тих, хто їх пограбував, не про свою бідність, а, приміром, дуже обурюються хором імені григорія Верьовки.

Ось так працюють політтехнології…

economics-prorok.com