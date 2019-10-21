ОККО і WOG виграли тендер Нацгвардії на поставку 3,7 млн літрів палива

Центральна база забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України визначила компанії «Вог Кард» і «Контракт» переможцями тендеру на постачання 3,73 млн л палива за талонами.

Про це стало відомо з повідомлення enkorr з посиланням на інформацію в системі електронних торгів ProZorro.

Зокрема, «Вог Кард» здобула перемогу по двом лотам, які передбачають закупівлю 1,8 млн л бензину А-95 і 1,4 млн л бензину А-92. Компанія готова поставити «п’ятірку» за 27,5 грн/л, «двійку» — за 26,49 грн/л. WOG переміг за лотом на 2,15 млн л дизельного палива з ціною 27,30 грн/л.

Ціни, запропоновані трейдерами, на 0,89–1,25 грн/л нижче середньоринкових, які в день проведення аукціонів становили: А-92 — 27,70 грн/л; А-95 — 28,75 грн/л; ДТ — 28,19 грн/л.

Кінцевий термін постачання палива по всім лотам — 20 грудня 2019 р.

Нагадаємо, центральна база забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України 4 березня підписала контракт з компанією «Нафтотрейд Ресурс» (входить у групу WOG) на постачання 3 млн л дизельного палива.