Королева Летиція прилетіла в Японію у чорному костюмі (фото)

Іспанська королева Летиція та король Філіп ці вихідні з доньками провели в Ов’єдо, де юна принцеса Леонор виголосила свою першу промову як майбутня наступиця престолу. Втім, на носі будні дні, дівчата повернулися додому, а от їхні батьки вирушили з офіційним візитом в Японію.

Поки ми чекаємо кадрів, можемо бачити перше фото Летиції, на якому її видно після сходження з трапу літака.

Після яскравих квіткових образів в Іспанії дуже незвично бачити Її Величність у чорному костюмі. Але їй личить!

: bilshe.com