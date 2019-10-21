Названо основні причини появи неприємного запаху з рота

Для багатьох людей повсякденне спілкування з колегами, друзями або членами сім’ї не може внаслідок появи неприємного запаху з рота. Експерти в галузі медицини і здоров’я назвали основні причини, що провокують даний стан і розповіли, як уникнути появи «аромату».

Для того, щоб позбутися від виникнення неприємного запаху з рота, в першу чергу потрібно знати причину, через яку він з’являється. У більшості випадків його провокує підвищена активність сіркобактерій, що знаходяться на язиці і в гортані, що виділяють летючі речовини. Саме вони і є «виробниками» неприємного аромату. В основному бактерії активізуються після прийому в їжу певних продуктів, зокрема, часнику і цибулі, але також це може відбуватися при хворобах зубів і ясен, курінні або сухості в ротовій порожнині. Крім того, причиною появи стороннього запаху може бути ниркова недостатність або хронічний синусит.

Нерідко людина навіть не підозрює, що її дихання має неприємний запах, однак це можна визначити по білому нальоту на поверхні язика і на зубах, печінню слизової оболонки, за присмаком і в’язкості виділеної слини. Позбутися від “аромату” допомагає регулярна гігієна порожнини рота, тобто чистка зубів ниткою і щіткою, а також для цього можна використовувати очищаючі рідини, що знищують більшу частину бактерій.