Генерал СБУ Вовк повернувся на військову службу: деталі

Колишній начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) Василь Вовк повернувся на військову службу — він отримав посаду в Службі зовнішньої розвідки (СЗР).

Про це повідомляють «Українські новини».

«Повідомляємо, що Вовк Ст. Ст. на сьогодні проходить військову службу в Службі зовнішньої розвідки України», — сказано у відповіді на запит журналістів.

Варто зазначити, що у відомстві не уточнили, яку саме займає посаду Вовк, зазначивши, що це службова інформація.

Однак, за неофіційними даними, кандидат юридичних наук Василь Вовк зараз працює над виконанням розвідкою таких завдань, як участь у виробленні державної політики у сфері національної безпеки країни; боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом та протидії незаконній торгівлі зброєю і технологією її виготовлення і т. д.

Зазначимо, що Василь Вовк має великий послужний список і почав службу в органах безпеки в 1988 році на посаді слідчого в Управлінні СБУ у Вінницькій області. З грудня 2003 по травень 2005 року був заступником начальника відділу та начальником відділу Головного слідчого управління СБ України.

В українській Вікіпедії зазначається, що за розслідування у 2004 році кримінальної справи про контрабанду ракет Х-55 і Х-55СМ, а також викриття з подальшим засудженням членів міжнародної злочинної групи контрабандистів зброї отримав почесне звання «Заслужений юрист України».

З липня 2007 по березень 2010 року працював заступником, першим заступником, начальником Головного слідчого управління СБ України, після чого був звільнений з посади указом Віктора Януковича і виведений в розпорядженні голови СБУ. У листопаді 2012 року звільнений з військової служби в органах СБ України.

З лютого 2014 року по червень 2015 працював першим заступником, начальником Головного слідчого управління СБ України (за рішенням суду поновлено на військовій службі в СБУ з листопада 2012).

Після початку російської військової агресії генерал Вовк на посаді керівника слідства СБУ займався залученням до відповідальності сепаратистів, терористів і шпигунів. Періодично брав участь в операціях в АТО, в тому числі пов’язаних із звільненням викрадених українських бійців і заручників. Зазначається, що саме Вовк розробив і реалізував угоду з звільненням бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа», яких утримували бойовики на чолі з російським спецназівцем Ігорем Стрілецькою-Гиркиним. Генерал навіть особисто зустрічався з терористами в окупованому Слов’янську.

Також Василь Вовк очолив розслідування збитого російським військовим екіпажем ЗРК «Бук» 17 липня 2014 малазійського пасажирського літака Боїнг 777.

У серпні 2014 став співголовою міжнародної групи з України, Нідерландів, Австралії, Бельгії та Малайзії. У вересні, жовтні, листопаді 2014 року, січні, березні 2015-го в Амстердамі, Утрехті, Бреді, Гаазі звітував про роботу українських слідчих і представляв плани роботи групи. Проводив переговори щодо поліпшення ефективності розслідування з керівництвом прокуратури і поліції Нідерландів, Великобританії.

З липня 2014 — як експерт бере участь у переговорах тристоронньої контактної групи у форматі «Україна-Росія-ОБСЄ в Мінську і з майданчика ОБСЄ в Києві. Саме за результатами роботи цієї групи, а також окремих операцій з волонтерськими організаціями були звільнені українські заручники.

В грудні 2014 року за результатами переговорів Вовка з співробітниками ФСБ, представниками ОРДЛО і підписання останнім у Мінську особистих зобов’язань було проведено масштабну операцію — одночасно було звільнено 150 українських бранців, серед яких 77 бійців батальйону «Донбас».

З вересня 2014 Василь Вовк контролював роботу Міжвідомчого центру допомоги громадянам у питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих без вісті. За період 2014-2015, завдяки діяльності Центру, було звільнено 2716 незаконно захоплених українських громадян.

Крім того, Вовк має нагороду — орден Богдана Хмельницького — за розслідування справи про геноцид українського народу в 1932-1933 роках.