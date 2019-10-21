Зеленський призначив нового заступника голови РНБО

У понеділок, 21 жовтня, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступником голови РНБО.

Про це йдеться на сайті глави держави.

«Призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», — сказано у відповідному указі.

Сергій Демедюк – генерал поліції третього рангу і екс-начальник Кіберполіції.

Раніше повідомлялося, що за 4 місяці роботи на посаді секретаря РНБО Олександр Данилюк заробив 305 тисяч гривень у вигляді заробітної плати та отримав майже мільйон гривень від Європейського банку реконструкції та розвитку.