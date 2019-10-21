«Огидно»: Вакарчук і Геращенко прокоментували номер «Кварталу» за участю хору

Музикант і лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук прокоментував скандал з номером «Кварталу 95» про підпал будинку екс-глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої.

«Історія з і Кварталом хором — дно. Крапка», — написав Вакарчук в Facebook.

Зі свого боку народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що категорично проти того, щоб Національний академічний народний хор ім. Мотузки закривав і відкривав сесії Верховної Ради.

«Цей колектив… втратив на це моральне право. Нехай і далі тепер підспівують «Кварталом»», — пише Геращенко в соцмережі.

Вона додала, що нині парламент являє собою «філія 95» і нібито саме тому в номері взяв участь народний хор, який тепер «втратив своє ім’я і репутацію».

Раніше повідомлялося, що сама Валерія Гонтарєва назвала номер «Кварталу» за участю хору «ганьбою для всієї країни». Вона не виключає, що міг замовити виступ бізнесмен Ігор Коломойський, якого екс-голова НБУ вважає винним у всіх подіях, що сталися з нею за останні місяці.

У свою чергу Коломойський заявив, що йому сподобалася пісня «Кварталу» про підпал будинку колишньої чиновниці.