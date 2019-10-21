В Індії студентам наділи на голову коробки, щоб не списували

Фотографії з іспиту викликали критику, обурення і сміх в соцмережах.

Управління освіти країни назвало таке ставлення до студентів «нелюдської ідеєю» і винесла офіційне попередження керівництву коледжу.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

Прапор



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Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

Адміністрація коледжу вибачилася і підкреслила, що не хотіла принизити студентів, а лише боролася зі списуванням і перед експериментом заручилася згодою учнів .

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Індія збила власний супутник, щоб показати «космічну» міць.

За матеріалами «Новий час»

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