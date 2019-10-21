В Індії студентам наділи на голову коробки, щоб не списували

Фотографії з іспиту викликали критику, обурення і сміх в соцмережах.
Управління освіти країни назвало таке ставлення до студентів «нелюдської ідеєю» і винесла офіційне попередження керівництву коледжу.
Експрес-інформація по країні
Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Делі
Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта
Форма правління – Парламентська
Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)
Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)
Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)
Релігія – індуїзм
ІЛР – 0,609 (130-я в світі)
ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)
Валюта – індійська рупія
Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою
Адміністрація коледжу вибачилася і підкреслила, що не хотіла принизити студентів, а лише боролася зі списуванням і перед експериментом заручилася згодою учнів .
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Індія збила власний супутник, щоб показати «космічну» міць.
За матеріалами «Новий час»
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