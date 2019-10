Змушує замислитися: 4 книги про екологію українською

Як розібратись, що до чого у сучасних екологічних проблемах? Кому вірити? Де отримати інформацію, засновану на фактах, а не на емоціях? Центр екологічних ініціатив Екодія рекомендує дійсно цікаві книжки про екологію.

Шосте вимирання: неприродна історія, Елізабет Колберт

Видавництво: наш формат

За останні 500 мільйонів років Земля пройшла через п’ять масових вимирань біологічних видів. Прямо зараз ми з вами знаходимось у шостому вимиранні. І цього разу його причиною є виключно діяльністю людини.

Елізабет Колберт відстежила історію кількох видів тварин, щі вимерли і тих, які ще живуть поруч з нами, побувавши на всіх континентах земної кулі і поговоривши з провідними вченими.

За «Шосте вимирання» авторка отримала Пулітцерівську премію. Видання входити у топ-10 найкращих книжок 2010-го року за версією New York Times і очолює сотню кращих нон-фікшн книг усіх часів за версією The Guardian. Також, «Шосте вимирання» — фіналіст The National Book Critics Circle Awards.

Змінюється все. Капіталізм проти клімату. Наомі Кляйн

Видавництво: наш формат

Ця книжка викликала неабиякий резонанс у колах науковців, общественных організацій, бізнес спільнот та державних органів. Адже у книжці Наомі Кляйн з конкретним фактажем та цифрами довела, що більшість з них нічого не роблять у протидії зміні клімату. Кому можна вірити, а кому не варто. Чому насправді клімат змінюється і чому багато хто це замовчує?

“Все Змінюється” — це лонгрід на тему зміни клімату, з незручною правдою та науковими фактами. У ній немає повчань та моральних застережень — лише обгрунтована критика та шляхи виходу з кліматичної кризи.

21 урок для 21 століття. Ювал Ної Харарі.

Видавництво: BookChef

Так, ми знаємо про літературно-політичний скандал, який стався з цим виданням. У Росії її бачили зі значною цензурою, пом’якшивши інформацію про російську агресію у Криму і прибравши “незручну” інформацію про Путіна. Тому ми радимо читати українську, нецензуровану версію.

Перша книга Харарі, «Sapiens», була присвячена минулому людства. Друга, «Deus Homo», заглядала в далеке майбутнє. У “21 уроці” автор фокусується на сьогоденні і найближчому майбутньому. Як пов’язані релігія, Трамп та клімат планети? Хто такі кліматичні біженці і чи буде нова Світова війна? Так, книга не про екологію в чистому вигляді, а про ті контексти з якими ми з вами знаходимось сьогодні. І у книзі показано яким чином питання геополітики та стану оточуючого середовища нерозривно пов’язані.

Дім нуль відходів, Беа Джонсон

Видавництво: Рідна мова

Практичний покроковий гід, який розкаже вам організувати екологічний побут у найефективніший спосіб. Книга побудована на 5 основних правилах: 1) відмовитися від речей, які нам непотрібні. 2)Зменшити використання промов, яких ми ж потребуємо. 3) Заново використовувати ті, що ми споживаємо. 4) Переробляти все, що залишилось. 5) Віддавати на компост ті, що може розкластися. Це і є формула життя у стилі нуль відходів (zero waste): Refuse, Reduse, Reuse, Recycle, Rot. Якщо це виконувати, то можна зменшити свої відходи до однієї банки на рік.

