На Рівненщині затримали трьох чоловіків за розбійний напад на фермера

На Рівненщині троє озброєних злочинців скоїли розбійний напад на фермера і викрали 40 тонн сої. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області

Повідомляється, що 41-річний житель Рівного, голова фермерського господарства, розташованого в селі Хмелівка Березнівського району, впродовж доби зібрав близько 40 тонн сої. Врожай завантажив у два орендовані вантажні автомобілі Renault Magnum.

“Близько 19:20 на територію сільськогосподарського підприємства, де саме перебував фермер та троє працівників, заїхали автомобілі. З них вийшли невідомі особи у балаклавах зі зброєю в руках та почали погрожувати фізичною розправою, після чого наказали водіям вантажівок їхати в напрямку автодороги Київ-Чоп”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що близько 21.00 працівники сектору реагування патрульної поліції у селі Світанок зупинили транспортні засоби. У салоні перебували лише водії, а зловмисники втекли.

“У ході проведення розшукових заходів на околиці села поліцейські виявили трьох осіб, причетних до злочину. Ними виявились 24-х, 22-х та 21-річні жителі Рівного. У них вилучили рацію, розкладні ножі, травматичні пістолети, балаклави, рукавички”, – додали у поліції.

Повідомляється, що нападників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні розбійного нападу та заволодіння транспортними засобами за частиною 2 статті 187 та частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмисникам – позбавлення волі строком до дванадцяти років. Слідчі дії тривають.