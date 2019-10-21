Підійшов в туалеті і намагався чіпати: у Києві спалахнув скандал через педофіла в школі

У Києві навколо школи №123 спалахнув скандал через звинувачення в домаганні до дитини. Невідомий чоловік проник на територію навчального закладу і почав чіплятися до першокласнику в туалеті.

За словами родички постраждалої дитини, Анастасії Григорук, адміністрація школи намагалася «зам’яти» інцидент, не зраджуючи його розголосу. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Facebook.

«Малюк тільки пішов до школи. Йде другий місяць. Чувак стояв в туалеті. Брат зайшов, і поки робив свої справи, ця скотина поліз до нього. На щастя, малюк встиг обернутися, вдарити му**ка по руках і втекти», –розповіла вона.

Передбачуваний нападник

Facebook Anastasiia Grigoruk

«Директор школи заявив: «Ну так проникнення ж не було, чого ви!» – переповіла розмову з адміністрацією школи Анастасія Григорук.

За словами Григорук, дитина впізнав нападника на камерах відеоспостереження. Також з’ясувалося, що цей молодий чоловік був спійманий в іншій школі, але встиг втекти до приїзду правоохоронців.

Передбачуваний нападник

Facebook Anastasiia Grigoruk

В групі dtp.kiev.ua у Facebook уточнили, що відображений на відеоспостереженні чоловік нібито був застуканий за приставання до дітей і в школі №1.