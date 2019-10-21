За рівнем проституції Україна давно перетворилася на європейський Таїланд — експерт

Так звана «легалізація проституції в Україні передбачає узаконення існуючої кримінальної системи торгівлі людським тілом.

Таку думку в коментарі кореспонденту ГолосUA повідомив Президент Української асоціації професіоналів безпеки Сергій Шабовта.

«Заяви Клименко про легалізацію проституції виглядають, як мінімум безглуздо – ніби у нас є проституція, тому давайте її просто легалізуємо. Складається враження, ніби проституція не має відношення до проблематики торгівлі людьми. Адже в Україні проституція не існує сама по собі, а «кришується». І ось цей існуючий механізм бажають оголосити законним», — зазначив експерт.

Як вважає С. Шабовта, узаконення проституції – це явно не те, що може прикрасити Україну і привнесе в життя країни позитив.

«Україна вже давно перетворилася на європейський Таїланд, куди їдуть іноземці зі всього світу. Приміром, на Броварському шосе в Києві повії стоять вже не то що уночі, але навіть вдень. Те ж саме можна побачити і в центрі Києва – на Хрещатику, в усіх закладах», — уточнив він.

Експерт також нагадав, що згідно з раніше опублікованими дослідженнями, студентки київських вишів підробляють проституцією, щоб мати можливість прогодувати себе. За цим стоїть деморалізація суспільства і падіння моральності.

«З одного боку, в країні вирощують молодняк у праворадикальних угрупованнях а-ля «Азов», а з іншого дівчат схиляють до думки проституції з 15-16 років. У зв’язку з цим виникає питання про те, до чого ж взагалі готують молоде покоління», — підсумував С. Шабовта.

Раніше, Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що він підтримує легалізацію проституції в Україні.

«Якщо на державному рівні буде прийнято цивілізоване законодавче рішення по легалізації проституції, напевно, так. Тому що ми все одно від цієї проблеми не позбудемося», – відповів Клименко.