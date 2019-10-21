Керівник хору імені Верьовки Корінець: «Напевно, я повинен вибачитися перед Валерією Алексевной»

Гендиректор Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки Зеновій Корінець вибачився перед екс-главою НБУ Валерією Гонтарєвої за участь учасників колективу у програмі «Квартал 95».

Корінець сказав, що переговори про участь у програмі він прийняв самостійно і назвав таке рішення не дуже моральних.

«Переговори велися, звичайно, зі мною тому, що я генеральний директор. Артисти тут не причому. Ми в нашому оточенні сперечалися — може і не треба було тому, що текст такий неприємний. Я це розумів. «Квартал» нас, як кажуть, акуратно попросив мене попросив, хоча з колективом теж обговорювали… Але я думаю, що я взяв не дуже моральне рішення і, напевно, я особисто повинен вибачитися перед Валерією Алексевной (ред. — Гонтарєвої)…», — сказав Корінець.