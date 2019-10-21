Хороші новини: в Україні буде тепло ще тиждень

В кінці жовтня температура повітря в Україні в денний час впаде до +10 °C, повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Найближчий тиждень – без істотних змін. Істотне похолодання передбачається з 28 жовтня, до +10…+14 °C протягом дня, а з 31-го жовтня – 1 листопада температура повітря поповзе до нічних -1…-5 °C, вдень до +5…+10 °C», – розповіла синоптик.

22 жовтня денна температура повітря по всій Україні буде коливатися в районі +20 °C. За словами Наталії Діденко, в деяких місцях може бути прохолодніше з-за туманів.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», тепло в Україну прийшов надовго.

За матеріалами «Гордон»

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