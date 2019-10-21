Скандальний номер «Кварталу» почався з «Юзика», який пообіцяв все порішати

До великого щастя півроку вже немає такої страшної корупції, як була при Порошенко, вона різко кудись зникла з телевізора. Правда, інцидент з «кварталівцями» таки наштовхнув на нехороші думки.

Про це у своєму блозі пише блогер з ніком Mason Lemberg.

Він зазначає, виявляється народний депутат «Юзик», від «Слуги народу» не просто днями роздавав квитки на концерт «Кварталу» в Раді, а ще й домовлявся з бюджетною установою, яка перебуває у віданні Міністерства культури України про участь у комерційному шоу хору імені Верьовки. Від нього, виявляється, контактували. Приїхала режисура «Кварталу». Блогер пише, а це, як мінімум: лобіювання народним депутатом інтересів комерційної організації, використання впливу для тиску і прийняття рішення, плюс – невідомий питання грошей та участі депутата у фінансових домовленості, в тому числі обіцянки додати бюджетного фінансування. Ось і виходить, що корупція нікуди не зникла. Народний депутат використовував своє становище для лобіювання інтересів комерційної структури. Керівник хору погодився не тільки з-за тисячі євро, а тому, що тепер у них буде своя фінансова дах.

Блогер пише, ось так на простому життєвому прикладі ми побачили бажання простого народу, на прикладі хору, боротися з корупцією і побачили корупційні основи на яких вибудовують свою владу «нові» і «молоді». Причому вони навіть не розуміють, що так не можна, що треба по-іншому, що не можна втручатися. Вони живуть корупцією, вони нею дихають, це основа їх світогляду.