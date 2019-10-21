Повінь – зміна системи

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Директор Укргідрометцентру про концентрації вуглекислого газу над Києвом: накопичення забруднюючих речовин у повітрі не катастрофічний

21.10.2019

Зараз у Києві накопичення забруднюючих речовин у повітрі некатастрофичное – такі ситуації повторюються досить часто.

Про це кореспонденту ГолосUA повідомив директор Українського гідрометцентру МНС України Микола Кульбіда.

«Ці всі дані (про яких пишуть користувачі в соцмережах – Ред.) ніякого відношення до визначення рівня забруднення в місті Києві не мають. Це якісь невідомі системи, які не зрозуміло, працюють чи ні. Так що це фейк», — заявив директор Укргідрометцентру МНС.

За словами Н. Кульбіди, що стосується реальної ситуації в столиці, то присутні ранкові тумани, інверсія температури сприяє накопиченню забруднюючих речовин у повітрі.

«Але їх кількість абсолютно не катастрофічне. Такі ситуації, як зараз, повторюються часто», — зазначив він.

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