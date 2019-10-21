На Донеччині легковик наїхав на п’ятирічну дівчинку

У Донецькій області легковий автомобіль скоїв наїзд на п’ятирічну дівчинку. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області

“У Лимані автомобіль BMW під керуванням 37-річного водія наїхав на 5-річну дівчинку”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що дитина перебігала дорогу перед транспортним засобом. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження, їй надали медичну допомогу.

“Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває слідство”, — додали у відділі комунікації.