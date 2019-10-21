У Запорізькій області чоловік нацькував собаку на двох патрульних

У Мелітополі Запорізької області двоє поліцейських постраждали внаслідок нападу собаки, якого на них нацькував місцевий житель. Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Інцидент стався ввечері в неділю, 20 жовтня. Як повідомили в поліції, правоохоронці близько 23.00 приїхали на виклик у приватний будинок в Мелітопольському районі.

«Власник будинку, 1971 року народження, навмисно спустив свою собаку на двох інспекторів сектору реагування патрульної поліції. В результаті лейтенанта поліції, 1989 року народження, і старшого сержанта поліції (1991 року народження) з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні», – повідомили в ГУНП.

Зловмисника затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.