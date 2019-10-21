Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки

Заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Вона вважає, що такі проекти можуть без фінансування держави «виміряти свою «потрібність» глядачеві і здатність».

Про це чиновниця написала 21 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

«Тут буде провокація. Цікавий гіпотетичне питання: якщо держава розгорнеться з фінансовою підтримкою «до джерел» (нематеріальної культурної спадщини, так сказати) – до відтворення і вивчення фольклорних форм (чим зараз займаються, наприклад, Божичі, Гуртоправци, Гуляйгород, Дерево і багато інших), а паралельно відмовиться від фінансування соцреалистических проектів, як ось #хорвірьовки, даючи таким колективам можливість самостійно виміряти свою «потрібність» глядачеві і здатність, як це роблять зараз інші. Скільки сотень або тисяч обурених громадян будуть кричати про знищення «національної» культури?», — написала Подоляк.

Заступник міністра вважає, що українська аудиторія сама здатна визначити, що її потрібно.

«Або все, що колись було створене державою, треба підтримувати через дихальний апарат і крапельницю за загальний рахунок? Якщо потрібна ота шароварщина українського народу, то глядач підтримає її на концертах, правда ж, чи ні?», — додала Подоляк.

Нагадаємо, 19 жовтня учасники «Вечірнього кварталу» заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: «Горіла хата, палала, у Лондоні жінка плакала», «Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Ігоря Коломойського. — Ред.)», «Мораль проста – хата згоріла зі стіда», «Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали».