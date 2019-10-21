Ніхто Україні не може пообіцяти членство в ЄС і НАТО, – Кулеба

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляє, що Україні ніхто не може пообіцяти членство в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент “УНІАН”, про це Кулеба сказав під час виступу на дискусійній панелі “Україна-НАТО: що на столі переговорів?”.

Він зазначив, що метою України є членство в ЄС і НАТО. “Але не треба перетворювати питання членства у фетиш. Це дуже важливо. Ми не робимо це членство заради членства, ми робимо це для людей, ми робимо це для нашої країни, це фундаментально”, – заявив він. При цьому віце-прем’єр сказав, що членство залежить не тільки від України.

“Ви бачите, що сталося з Північної Македонією і Албанією, яких тягли за руки і обіцяли, в яких вливали гроші, яких ламали в деяких питаннях через коліно, обіцяючи, що потім будете в ЄС і все налагодиться. У НАТО ситуація не легше, бо які б слова не говорилося, ніхто зараз ніде не може пообіцяти членство. Давайте говорити людям правду”, – підкреслив Кулеба. Разом з тим він сказав, що зараз робиться все, щоб Україна була міцною і ефективною країною, і готової в будь-який час, коли настануть політичні обставини, стати членом Європейського Союзу і НАТО”.

“Я переконаний, що курс на Захід, курс в Європейський Союз і НАТО – вони вже незворотні”, – заявив Кулеба. Також він висловив переконання, що українське суспільство має досить сили, щоб зробити цей процес незворотнім. “Я бачу достатня кількість людей в органах влади, здатних забезпечувати незворотність цього курсу”, – додав Кулеба. Крім того, за його словами, Україні вдалося відстояти цей курс під час Революції гідності в 2013-2014 роках. “І я переконаний, що з тих пір ця частина суспільства тільки зміцнилася”, – заявив Кулеба. При цьому він вважає, що в процесі реформ “завжди щось буде не так”. “Але ми повинні орієнтуватися саме на те, щоб ми хотіли цього, щоб у нас в суспільстві зміцнювався і надалі цей шар, ця частина еліт громадянського суспільства і просто людей, які будуть розуміти, що ми повинні це робити – рухатися на Захід”, – сказав Кулеба.