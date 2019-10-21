«Це людина Порошенка»: Шишкін вважає, що через Гонтареву можна вийти на всі офшори п’ятого президента

Віктор Шишкін заявив в інтерв’ю журналістам інформагентства Вголос, що Валерія Гонтарєва є людиною Петра Порошенка, через якого відмивалися «брудні» гроші. При цьому колишній генеральний прокурор переконаний, що через екс-голову Нацбанку можна вийти на всі офшори п’ятого президента.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Віктор Шишкін стверджує, що Валерія Гонтарєва є людиною Петра Порошенка, через якого раніше відмивалися «брудні» гроші. Не варто забувати, що вона керувала всією банківською системою України. Дії Гонтарєвої призвели до банкрутства 90 приватних банків, і це реальний злочин. Тут навіть доречно говорити про державну зраду. Адже держзрада буває не тільки на фронті. Зрадники — це люди, що знищують свою країну, і до Гонтарєвої це відноситься повною мірою.

Шишкін зазначив, що Порошенко зараз активно підтримує свою соратницю, і це нікого не повинно дивувати. П’ятий президент і колишній голова Нацбанку є злочинцями-близнюками. Через Гонтареву при бажанні можна вийти на всі офшори п’ятого президента. Тому вони і триматися разом — так робить будь-яка злочинна група, яка прагне уникнути покарання за свої дії.