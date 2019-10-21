В Україні зафіксований підвищений рівень чадного газу. Гончарук каже, що нічого аномального поки не бачать

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що поки немає офіційного підтвердження інформації про наявність небезпечних речовин у повітрі.

Про це він заявив під час брифінгу.

«З приводу аномального CO2 – я так розумію, ви про повідомлення в інтернеті – ми зараз розбираємося з цим. Попередньо мені доповіли, що за офіційними даними у нас в повітрі нічого аномального не спостерігається і якість повітря зараз в межах ГДК – гранично допустимої концентрації. Тобто ніяких аномальних перевищень чогось небезпечного в повітрі ми, за офіційними даними, не бачимо», – сказав він.

Гончарук зазначив, що зараз вони розбираються з інформацією, яка з’явилася в Мережі.

«Розбираємося, яка в них методологія, що насправді вони оцінювали, що ці картинки насправді означають. І я думаю, що найближчим часом ми вийдемо з офіційною комунікацією з цього приводу», – додав прем’єр.

За словами Гончарука, у нього зараз немає офіційного підтвердження і офіційних даних, які б давали йому підстави вважати, що в Україні щось аномальне відбувається з повітрям.

«Ми перевіряємо. Можливо, наші служби погано працюють, або малюнки були неправильно інтерпретовані. Незабаром ми вийдемо з комунікацією з цього приводу», – підкреслив прем’єр-міністр.

Сайт Saveecobot.com публікує інформацію про забруднення повітря в містах. У Києві, наприклад, деякі райони відзначені помаранчевим і навіть червоним кольором.

Повідомлення про високий рівень концентрації чадного газу в повітрі з’явилися напередодні в соцмережах.

Так, голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА Олег Попенко зазначив, що в Україні зафіксовано найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), нарівні з промисловими районами Китаю чи США.



