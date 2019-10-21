Українські продукти в Європі можна купити на 15-20% дешевше

В Європі продукти з України на порядок дешевше, повідомив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі ObozTV.

За його даними, українську соняшникову олію в Іспанії можна

купити на 15-20% дешевше. «Нюанс в тому, що європейці активно борються за низькі

ціни на харчі для своїх громадян», – пояснив він.

За його даними, українську соняшникову олію в Іспанії можна купити на 15-20% дешевше. «Нюанс в тому, що європейці активно борються за низькі ціни на харчі для своїх громадян», – пояснив він.

Така різниця цін на продукти харчування, пояснив експерт, пов’язана

з відмінностями у системі європейського і українського ПДВ (податку на додану

вартість).

«В Україні ПДВ абсолютно однаковий – як на промислові,

так і на сільськогосподарські товари. Купуючи батон, ми з вами платимо 20%

державі. А європейці пішли більш розумним шляхом. У них різний ПДВ на різні

товари. ПДВ на сільськогосподарські товари, у відповідності з нормативами

Євросоюзу, може коливатися від 5% до 7%», – зазначив він.

Наприклад, в Іспанії ПДВ на продукти харчування становить 5%. «Тобто

український товар, який у нас обкладається 20% ПДВ, їде в Європу «чистеньким»

(без податку), оскільки тут ПДВ експортеру повертається. До вартості товару

додаються транспортні витрати + 5% ПДВ. У будь-якому випадку, різниця становить

близько 10%. І ось, будь ласка, яскравий приклад того, як в Іспанії соняшникова

масло дешевше, ніж в Україні», – зазначив експерт.

Пендзин звернув увагу, що сьогодні Україна є найбільшим

великим експортером соняшникової олії в світі. «За приблизними підрахунками, ми

сьогодні експортуємо 75-80% того, що виробляємо», – додав експерт.

Раніше SKELET-info повідомляв, що імпорт картоплі в Україну за 8 місяців склав 26,23 тис. тонн на суму $8,5 млн – тільки в серпні він склав 4,36 тис. тонн.

Нагадаємо, споживчі ціни в серпні цього року продовжили

падіння — Державна служба статистики зафіксувала негативну

інфляцію — 0,3%.

Також прогнозувалося, що в Україні стрімко дорожчає «молочка».

А за рік м’ясні вироби подорожчали на 16% –

вартість кошика цих виробів зросла від 958 грн до 1110,8 грн.