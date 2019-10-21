У Рівненській області у фермера намагалися вкрасти дві фури з урожаєм

Протягом кількох годин поліцейські затримали вантажівки і зловмисників. Трьом хлопцям загрожує до 12 років ув’язнення.

У місті Рівному затримали трьох зловмисників, які намагалися заволодіти 40 тоннами сої, які зібрав місцевий фермер. Про це в понеділок, 21 жовтня, повідомляє прес-службу поліції Рівненської області.

Відзначається, що рейдери увірвалися на територію фермерського господарства, погрожуючи власнику і трьом працівникам фізичною розправою, і заволоділи двома вантажівками з соєю.

«Близько 19:20, 20 жовтня, на територію сільськогосподарського підприємства, де саме знаходився фермер і троє працівників, заїхали автомобілі. З них вийшли невідомі особи в балаклавах зі зброєю в руках та почали погрожувати фізичною розправою, після чого наказали водіям вантажівок їхати у напрямку автодороги Київ-Чоп. Близько 21.00 співробітники сектору реагування патрульної поліції в селі Світанок зупинили транспортні засоби. У салоні знаходилися тільки водії, а зловмисники втекли», — йдеться в повідомленні.

В тому ж селі правоохоронці виявили трьох осіб, причетних до злочину. Як виявилося, це — троє мешканців Рівного 22, 24 і 21-річного віку. У них вилучили права, розкладні ножі, травматичні пістолети, балаклави, рукавички.

Зловмисників і помістили в СІЗО. Вирішується питання про оголошення їм підозри у розбійному нападі та заволодінні транспортними засобами. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до злочину.



