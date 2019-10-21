“Пожежа, а діти мультик дивляться”: у російському ТЦ забули евакуювати кінозал з дітьми

У російській Рязані в неділю, 20 жовтня, при евакуації торгового центру «Барс» забули про кінозал з дітьми. Про це розповіла виданню «Подъем» жінка, якій довелося самостійно виводити своїх дітей з кінозалу. Інцидент стався близько 17:00. Жінка з чоловіком проводили дев’ятирічну дочку і її друга в кіно і стали чекати на дітей.

«Раптом почалася якась метушня, я почула від когось, що йде евакуація в “Барсі”, а при цьому все тихо і ніякого персоналу поруч… На касі дівчина мовчала у відповідь на мої запитання, і тільки хлопець, який здавав квиток, сказав, що йде евакуація. При цьому ні звукових сигналів, нічого не було…. Зал майже повний. Я стала говорити, що треба йти. Люди мені не вірили, адже мультфільм не зупинили», – розповіла Селіванова.

Мама дівчинки стверджує, що в залі ввімкнули світло і відкрили двері тільки після того, як вона забрала дітей. Жінка також помітила, що в торговому центрі не було спеціальних знаків про шляхи евакуації, відвідувачі виходили хаотично, біля запасного виходу на вулиці замість доріжки лежала купа каміння.

«І коли ми спустилися, з’ясувалося, що людей дійсно евакуювали, вже стояли пожежні машини. Це кошмар! Тут вже пожежу гасять, люди виведені, а діти дивляться мультфільм. Може бути, просто забули про цей зал. Я не розумію, як це могло статися», — зазначила вона.

Нагадаємо, 25 березня 2018 року в ТРЦ “Зимова вишня” в російському Кемерово сталася велика пожежа.

За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.