Міністри засудили жарт «Кварталу» про Гонтарєвої. Це розкол?

У міністра економіки Тимофія Милованова та міністра культури Володимира Бородянського, які розкритикували номер «Кварталу 95» за участю хору імені Верьовки про згорілому будинку Валерії Гонтарєвої, просто є своя позицію, яку вони, власне, і висловили. Ніякого розколу немає. Таку думку висловив InfoResist політолог Володимир Фесенко.

На думку політолога, «кварталівці» підіграли Коломойському і зробили ведмежу послугу своєму товаришеві – нинішньому президенту країни Володимиру Зеленському.

«Ось це, я вважаю, помилка, це буде обговорюватися і в західних ЗМІ, це занадто скандально, дуже неетично, некоректно. Тому в цьому плані і Милованов, і Бородянський праві. Щодо хору імені Верьовки вони мають рацію в тому сенсі, що державний хор не повинен брати участь в акціях з яким-небудь політичним підтекстом. Неважливо, на чию користь. Вони не повинні брати участь. Ось в цьому плані, я вважаю, це помилка швидше «95 кварталу». Бунт на кораблі немає. Розумієте, як ми побачили, і фракція не дуже однорідна, і уряд досить неоднорідне. Просто у цих людей своя позиція. Вони її висловили. З точки зору етичності, ситуація дуже сумнівна. Тут справа не в тому, як ставитися до Гонтарєвої або до Коломойського. Тут сама ситуація, коли не прийнято сміятися над чужими нещастями», – сказав Фесенко, відповідаючи на запитання, чи означають заяви Милованова та Бородянського розкол у команді Зеленського.

У свою чергу політичний аналітик, екс-народний депутат Тарас Чорновіл заявив, що команди насправді і не було.

«Збирали людей яких потрапило, абсолютно різних. Єдине, що їх об’єднує, переважно не дуже високий рівень компетентності в справі, якою вони займаються. Ця команда може зберегтися цілісної тільки за умови, якщо будуть включені певні репресивні механізми тиску на членів команди. На рахунок депутатів, зрозуміло вже після нового року будуть реалізовуватися певні законодавчі ініціативи щодо притягнення депутатів до кримінальної відповідальності, оскільки знімається фактор депутатської недоторканності. Щодо уряду, можливі чинники тиску на них, зараз перезавантажується НАПК, відповідно, будь-які чиновники особливо вразливі, тому що НАПК буде працювати в ручному режимі. Тому фактори тиску тут будуть. Я думаю, що розкол не настільки глибокий поки що, по тій лінії, про яку ми говоримо, де люди ще поки по-різному оцінюють певні події, зокрема, відносини з МВФ, щоб говорити, що це розкол команди. Це просто поки що відсутність команди», – зазначив він.

При цьому, за словами аналітика, розкол йде по іншій лінії, вона вже є і там репресивний фактор включити не вдасться.

«Тому що впливи там набагато сильніше. Це створення, я думаю, що воно буде потроху розширюватися, зони впливу Ігоря Коломойського і його людей у середовищі зеленої команди. А там чіткий розкол, чітка лінія. Якщо основна маса всіх в зеленій команді наполягають на тому, що сваритися з МВФ не можна, а дефолт це катастрофа, то Ігор Валерійович (Коломойський — ред.) має свою позицію, і цю позицію будуть підтримувати певні групи. Ну ми можемо говорити про певну кількість людей, про яких чітко відомо, що вони з команди Коломойського. Але насправді таких людей набагато більше. Я в свій час допускав, що їх може набратися до половини загального складу фракції, ну зараз виглядає так, що трохи менше. Не все пішло так, як гадалося Ігорю Валерійовичу. Але вони є і вони ведуть свою лінію саме на протистояння, на розкол. І, мені здається, ось ця група залишиться відокремленої. І не буде ніяких важелів тиску на неї. Тому між людьми, яких контролює Коломойський і людьми, які орієнтуються на Зеленського, розкол дійсно буде», – вважає Чорновіл.

Екс-нардеп також розкритикував виступ «95 Кварталу» та хору імені Верьовки.

«Це за межею, нижче плінтуса. Такого раніше навіть уявити не можна було відносно хору. Але насправді давайте згадаємо, крім цього, там же є виконавці, які все життя поза будь-політичних подій, вони постійно в цих тренувальних залах, залах, де відбуваються хореографічні постійні тренування. Це люди, які не дуже розбираються в тому, що відбувається. Їм сказали співати це – вони співають. Вони працівники державної структури, давайте про це не забувати. Але у них є керівництво, якому хочеться прогнутися і отримати додаткові бюджетні фінансування», – зазначив він.

За його словами, ситуація навколо хору Верьовки, нагадує історію, яка відбулася в 70-х роках навколо так само дуже знаменитого хореографічного колективу національного значення – хору імені Павла Вірського.

«Вони тоді були в поїздці по Латинській Америці, і після цього вийшла книга, де їх функціонери, не самі співаки, танцівники, висловлювали свої позиції за якимось національним питань, щодо того, що вони там побачили. Це була така комуністична пропаганда, така антиукраїнська пропаганда, що коли ця книга вийшла, ясна річ, під пресингом КДБ можна було висловлювати свою думку, але дуже велика кількість людей влаштували бойкот з-за того, що хор повівся як остання комуністична повія. Виявилося, що хор ні при чому, що стосуються, в першу чергу, номенклатурники, хоча хор стандартно на всіх виступах обов’язково співав щось в стилі «Ленін такий молодий». Те ж саме відбувається зараз. Хотілося б думати, що історія з Радянського Союзу, ось ті речі, які могли відбуватися в 70-х, пішли в абсолютне минуле. Ну нічого, ми вибрали минуле, чудово проголосували за минуле, навіть ті, хто говорив, що голосує за майбутнє. Ми в чомусь повертаємося до взаємин, скажімо, як ведуть себе номенклатурники у хорових колективах, до умов 70-х років. Так що «back to the USSR». Вони повторили те, що вже було. Тобто нічого нового немає. Те, що сталося з хором імені григорія Верьовки, майже те ж саме відбулося з хором Вірського 50 років тому», – резюмує аналітик.

Нагадаємо, в новому випуску шоу «Вечірній квартал» студії «Квартал 95» актор Євген Кошовий і жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої глави НБУ Валерії Гонтарєвої. Міністр культури Володимир Бородянський приніс свої вибачення Гонтарєвої за жарт «Кварталу 95». У свою чергу міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що висміювання «кварталівцями» Гонтарєвої негативно впливає на інвестиційний клімат у країні.