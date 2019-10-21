Ярослав Дубневич назвавши причину політичної травлі з боку генпрокурора

Народний депутат Ярослав Дубневич у коментарі програмі ТСН пояснивши, що подання генпрокурора Рябошапка проти неї є політично вмотивованим та пояснивши причини такої поведінки з боку влади.

«Вже за нової влади на мене, як і на інших депутатів, що не входять до правлячої партії пробували чинити тиск, аби «отримати правильні рішення». Як раніше приходили вказівки з Банкової, які ми не виконували, так і тепер приходять. Я на таке не реагую і нічиїх вказівок не виконую. Саме тому і не підтримував закон про реформування вищого суду. Як наслідок, маємо це безглузде подання від генпрокурора», — пояснив нардеп.

Його колеги по фракції так само заявили, що такі дії Генеральної прокуратури є нічим іншим, як черговою спробою «дресирувати депутатів».

Представники депутатської групи «За майбутнє» поки що в діях прокуратури бачать лише спроби тиску.

«Нас обурює ситуація, коли виявляється, що за результатами нашого голосування або неголосування раптом можна, як в старі добрі часи, залякувати депутатів кримінальною відповідальністю за неіснуючі злочини», — прокоментував Тарас Батенко.

Нагадаємо, у ятницю, 18 жовтня, Генпрокуратура зробила подання на Верховну Раду щодо зняття недоторканості з Ярослава Дубневича. Руслан Рябошапка особисто закликав Раду дозволити притягнути до кримінальної відповідальності нинішнього нардепа. Праворуч, за словами генпрокурора, стосується корупції в «Укрзалізниці» і розкраданні 93 млн 277 тис. Грн. Генеральна прокуратура готує повідомлення про підозри в двох епізодах.

Зазначимо, раніше українські ЗМІ повідомляли, що проти братів Дубневичів політичні опоненти готують замовні матеріали в медіа, аби дискредитувати репутацію нардепа та його брата.